Средний размер страховой пенсии по старости в Татарстане превышает 19 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане средний размер страховой пенсии по старости достиг 19 160 рублей. Об этом сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин.

— Ежегодно у нас пенсионерами становятся порядка 45 тысяч татарстанцев, которые сохраняют возможность вносить важнейший вклад в функционирование общества, участвовать в общественной жизни, поэтому порядка 132 тысяч получателей страховой пенсии именно старше трудоспособного возраста продолжают осуществлять трудовую деятельность, это примерно 15% от их численности, — рассказал он.

Эдуард Вафин напомнил, что в январе 2022 года проиндексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров на 5,9%. Затем ее доиндекисровали до 8,6%.

— В июне сразу еще была индексация на 10%. В результате этих манипуляций размер индивидуального пенсионного коэффициента составила 118,10 рубля, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 7 220,74 рубля, — сообщил он.

Скриншот трансляции

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 1,1 миллиона получателей пенсии. Более 80% приходится на пожилых граждан.

Летом правительство России выделило дополнительные 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров в регионах. Социальные доплаты к пенсии предусмотрели для граждан с доходом на уровне ниже прожиточного минимума.



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Татьяна Демина