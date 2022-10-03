В Татарстане задержали осужденного, находящегося в розыске 10 лет

В Буинском районе Татарстана задержали осужденного казанца, который находился в розыске десять лет. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по республике.



43-летнего казанца приговорили к году ограничения свободы в июне 2012 года. Он был обязан отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, однако туда не явился и покинул место жительства.

Его задержали в деревне Бик-Утеево. Беглеца доставили в полицию.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Татарстану

Летом в Татарстане задержали мужчину 1983 года рождения, который находился в розыске по статье о краже (п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Он рассказал, что купил авто и с приятелями перегонял его во Владимирскую область, но из-за поломки они не могли ехать дальше, поэтому и просили помощи от проезжающих мимо машин.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко