В Татарстане задержали мужчину в розыске на трассе М-7 — накануне жители сообщали об орудующих там мошенниках

В Татарстане задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске — его задержали на трассе рядом с жилым массивом Киндери, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Высокогорскому району заметили автомобиль BMW на обочине дороги с включенными аварийными световыми сигналами. Водитель начал рассказывать полицейским, что машина сломалась во время поездки, при этом сильно нервничал — тогда правоохранители решили проверить водителя и пассажиров иномарки.

Один из пассажиров — мужчина 1983 года рождения — находился в розыске по статье о краже (п. «г» ч.2 ст.158 УК РФ) за Владимирской областью. Его задержали и доставили ИВС, после чего сообщили об этом инициатору розыска.

Задержанный упоминал, что купил авто и с приятелями перегонял его во Владимирскую область, но из-за поломки автомобиля они не могли ехать дальше — поэтому и просили помощи от проезжающих мимо автомобилистов.

Накануне в социальных сетях появились тревожные сообщения о мошенниках, орудующих на трассе М-7. Очевидцы сообщали, что злоумышленники действительно просили помощи, но все было не так просто — пока одни заговаривали остановившихся водителей, другие обкрадывали авто. Упоминалось, что мужчины меняли локацию.

В МВД сообщили, что проверяют возможную причастность граждан к противоправной деятельности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На этой неделе сообщалось, что 12 татарстанцев признали потерпевшими по делу 26-летнего жителя Кукморского района с судимостью. Его обвиняют в мошенничестве под видом оказания коррупционных услуг, ущерб оценен в 1 млн рублей с лишним. В 2021—2022 годах обвиняемый предлагал доверчивым гражданам помощь в получении водительского удостоверения за денежное вознаграждение. Люди отдавали деньги в надежде на помощь со стороны сотрудников экзаменационного подразделения ГАИ, а «посредник взяток» после получения оговоренных сумм переставал отвечать на звонки.

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Маргарита Головатенко