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Экс-руководитель пресс-службы Госкомитета Татарстана по туризму возглавила пресс-службу казанского меда

13:33, 03.10.2022 1
Экс-руководитель пресс-службы Госкомитета Татарстана по туризму возглавила пресс-службу казанского меда
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Экс-руководитель пресс-службы Госкомитета Татарстана по туризму Оксана Аганина возглавила пресс-службу Казанского медицинского университета, выяснило «Реальное время».

Информацию о своем назначении подтвердила сама Аганина. Должность руководителя пресс-службы казанского меда она занимает с сегодняшнего дня.

Фото: realnoevremya.ru

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:37
    "мед" - это не мёд, а медицинский университет.
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