Экс-руководитель пресс-службы Госкомитета Татарстана по туризму возглавила пресс-службу казанского меда
Экс-руководитель пресс-службы Госкомитета Татарстана по туризму Оксана Аганина возглавила пресс-службу Казанского медицинского университета, выяснило «Реальное время».
Информацию о своем назначении подтвердила сама Аганина. Должность руководителя пресс-службы казанского меда она занимает с сегодняшнего дня.
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Татьяна ЛеухинаОбществоВласть Татарстан
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