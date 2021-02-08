В Челнах возбудили уголовное дело после падения рабочих с высоты на стройке

В Набережных Челнах на стройке многоквартирного дома двое рабочих упали с высоты — один погиб, второй с травмами госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. По требованию прокуратуры, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

Место происшествия посетил прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев. Расследование уголовного дело взято под контроль надзорного ведомства.

По предварительным данным, причиной несчастного случая на стройке стало нарушение рабочими техники безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Как пишут «Челнинские известия», происшествие случилось в 14-м комплексе Нового города, на проспекте Беляева. Мужчины с помощью автоматизированного манипулятора поднимались наверх в самодельной строительной люльке.

Фото: realnoevremya.ru

Погибшему было 62 года. Его напарнику, госпитализированному в БСМП, — 27 лет.



В ноябре в Казани рабочий погиб на стройплощадке на улице Глушко: он упал с высоты и умер до приезда скорой помощи.

Татьяна Демина