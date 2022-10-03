Евросоюз может исключить лоцманские услуги из санкций против России

Евросоюз рассматривает возможность исключения лоцманских услуг из наложенных на Россию санкций, которые вступят в силу в декабре. Об этом сообщает Bloomberg.

Это позволит судовладельцам нанимать лоцманов, которые проводят суда через представляющие опасность места, такие как датские проливы, через которые пролегает маршрут поставок российской нефти и топлива. Переговоры по этому вопросу все еще ведутся.

Фото: pxhere.com

По данным Bloomberg, перевалочный пункт у берегов Дании — один из ключевых пунктов на маршруте доставки российской нефти из портов — оказался в сложной ситуации в связи с запретом ЕС на предоставление перевозчикам, транспортирующим российскую нефть, лоцманов из европейских компаний и услуг страхования. Эти требования вступят в силу с декабря для танкеров с сырой нефтью, а в 2023 году их расширят на нефтепродукты.

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Татьяна Леухина