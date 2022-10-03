СМИ: полиция попросила СК возбудить уголовное дело против Ксении Собчак

Полиция усмотрела в действиях телеведущей Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении нее в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей». Ранее полиция возбудила уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Собчак на ее YouTube-канале заявлял о том, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— На допросе Ксения Собчак, отвечая на вопросы органа дознания о том, кто разместил и создал ложную информацию, сказала, что готова сама за все ответить, так как никаких администраторов ресурса, где вышел фейк, редакторов или режиссеров у этого материала нет, — пояснил источник.

После этого дознаватели усмотрели в действиях Собчак состав преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении государственными органами РФ своих полномочий»).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина