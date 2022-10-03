В России создали универсальный способ очистки систем распознавания у беспилотных машин
Студенты Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения разработали универсальный способ очистки для систем распознавания (лидаров) у беспилотных автомобилей. Это позволит минимизировать риски возникновения неисправной работы автомобиля и ДТП.
— Лидар, как и сам беспилотный автомобиль, подвержен загрязнениям, а это влияет на то, как машина ориентируется в пространстве. Соответственно, если он некорректно считывает информацию, в худшем случае может произойти ДТП. Система автоматической очистки позволит не оказаться в такой ситуации, — рассказала лидер команды Богдана Зайцева.
Систему очистки выполнили полностью из отечественных компонентов. Она будет дешевле существующих аналогов, пишет RT.
В марте правительство утвердило экспериментальный правовой режим для применения беспилотного транспорта. Машины с водителем-испытателем смогут ездить в Москве, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус». В татарстанском городе разрешены испытания беспилотных авто без водителя.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым