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Иностранные хакеры слили в Сеть персональные данные 16 миллионов клиентов DNS

11:26, 02.10.2022 2
Иностранные хакеры слили в Сеть персональные данные 16 миллионов клиентов DNS
Фото: dns-shop.ru

Один из крупнейших российских ретейлеров бытовой техники — сеть DNS — обнаружил, что в результате хакерских атак в Сеть утекли данные клиентов. Сейчас на хакерских форумах можно найти около 4 ГБ персональных данных покупателей DNS.

В самой сети магазинов факт атаки подтвердили и сообщили, что она была из-за рубежа. Cообщается, что в открытом доступе оказалась информация более чем о 16 миллионах записей с данными клиентов торговой сети.

Сейчас сеть занимается расследованием атаки и устраняет ее последствия. Представители DNS заявили, что уже нашли уязвимые места в безопасности инфраструктуры магазина.

— В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки, — говорится в сообщении на сайте компании.

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Артем Гафаров
ПроисшествияТехнологииIT

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:36
    Ой ой, значит мои тоже
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  • Анонимно 11:37
    Может они сами продали и так выдали
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