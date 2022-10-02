Иностранные хакеры слили в Сеть персональные данные 16 миллионов клиентов DNS

Один из крупнейших российских ретейлеров бытовой техники — сеть DNS — обнаружил, что в результате хакерских атак в Сеть утекли данные клиентов. Сейчас на хакерских форумах можно найти около 4 ГБ персональных данных покупателей DNS.

В самой сети магазинов факт атаки подтвердили и сообщили, что она была из-за рубежа. Cообщается, что в открытом доступе оказалась информация более чем о 16 миллионах записей с данными клиентов торговой сети.

Сейчас сеть занимается расследованием атаки и устраняет ее последствия. Представители DNS заявили, что уже нашли уязвимые места в безопасности инфраструктуры магазина.

— В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки, — говорится в сообщении на сайте компании.

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Артем Гафаров