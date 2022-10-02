Сводный отряд МЧС обезвредил арсенал бомб времен Великой Отечественной у берегов Новороссийска

Фото: кадр видео МЧС России

Сводный отряд МЧС России обезвредил крупный арсенал бомб и других снарядов времен Великой Отечественной войны, который находился под водой у берегов Новороссийска. Об этом ведомство рассказало в своем telegram-канале.

В районе городского пляжа обнаружили 122 боеприпаса: 7 ручных гранат, 75 минометных мин, 25 артснарядов, 4 авиабомбы, 11 зажигательных авиабомб. Весь арсенал спасатели подняли со дна и с соблюдением необходимых мер безопасности уничтожили в открытом море.

Всего в проведении операции по ликвидации взрывоопасных предметов было задействовано 4 плавсредства, 70 человек личного состава и 12 единиц техники.

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Артем Гафаров