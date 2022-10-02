Законопроект об отмене независимости Литвы получил негативную оценку и до сих пор не сдвинулся с места

В июне этого года депутат Госдумы Евгений Федоров внес на рассмотрение законопроект, в котором предлагал признать недействительным постановление Госсовета СССР о независимости Литвы. Таким образом, как рассказывал законотворец «Реальному времени», можно было бы поставить Литву в положение Косово и отодвинуть границы НАТО дальше от России.

Тем не менее по состоянию на 1 октября 2022 года никаких подвижек по законопроекту так и не произошло: не назначена даже дата первого чтения. Это может быть связано с тем, что предлагаемый закон получил негативную оценку правового управления Госдумы, в которой говорится, что Россия не имеет права отменять государственные акты СССР.

Фото: eafedorov.ru

— Законодательством Российской Федерации не предусмотрена возможность отмены актов Государственного Совета СССР, в том числе путем принятия федерального закона, — говорится в заключении.

В документе также указывается на то, что определение основного вектора внешней политики относится к полномочиям президента, а в международных отношениях Россия признает Литву в качестве полноправного субъекта международного права.

— Таким образом, предлагаемый законопроект не соответствует принципу правовой определенности, нарушение которого является недопустимым, что неоднократно подчеркивал Конституционный Суд Российской Федерации, — говорится в заключении правового управления Госдумы.

Напомним, депутат внес этот законопроект, по сути, с единственной целью — сделать территорию Литвы спорной с точки зрения международного права, что вынудило бы НАТО, в соответствии со своим уставом, исключить страну из альянса и отодвинуться дальше от границ России.

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Артем Гафаров