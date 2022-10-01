Минтранс: перевозчики будут перецеплять грузы из недружественных стран на приграничных территориях

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Доставка товаров из недружественных стран автотранспортом в Россию будет осуществляться благодаря механизму перецепки грузов отечественными перевозчиками на приграничных территориях. Об этом сообщили в Минтрансе России.

В таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать на российские и белорусские транспортные средства, передает ТАСС заявление ведомства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На этой неделе правительство России получило право на введение запрета на грузоперевозки по России для компаний из недружественных стран. При его введении кабмину нужно определить срок его действия, список стран, которые ввели против России запрет на грузоперевозки, виды перевозок, на которые распространяется запрет, условия, при которых запрет не применяется.

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Татьяна Леухина