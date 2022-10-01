В России зарегистрировали 33 186 новых случаев COVID-19
В России выявили 33 186 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 21 018 942.
За сутки госпитализировали 2 644 пациентов с COVID-19. Выздоровели 52 628 россиян, всего — 20 093 616.
103 пациента скончались за сутки. С начала пандемии от COVID-19 умерли 387 372 человека.
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