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В России зарегистрировали 33 186 новых случаев COVID-19

11:20, 01.10.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зарегистрировали 33 186 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России выявили 33 186 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 21 018 942.

За сутки госпитализировали 2 644 пациентов с COVID-19. Выздоровели 52 628 россиян, всего — 20 093 616.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

103 пациента скончались за сутки. С начала пандемии от COVID-19 умерли 387 372 человека.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 1 октября читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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