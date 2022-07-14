Омбудсмен Волынец призвала выделить средства на проект закона о многодетных семьях

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой рассмотрения вопроса финансирования расходов на проект закона «Об основах правового положения многодетных семей в РФ», сообщает RT.



По словам Волынец, многодетной следует признавать каждую семью, в которой воспитывают трое и более детей до достижения младшим из них 18 лет. На уровне федерального закона такая норма не утверждена, поэтому не все российские регионы придерживаются этого стандарта.

Обмудсмен пояснила, что это правило в том числе включено в ранее внесенный в Госдуму проект закона «Об основах правового положения многодетных семей в РФ», однако для его реализации были нужны дополнительные средства из федерального бюджета, которые предусмотрены не были, поэтому на проект вынесли отрицательное заключение.

Волынец обратилась к министру финансов России Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос при планировании бюджета на 2023—2024 годы.

Фото: realnoevremya.ru

7 июня стало известно, что в Татарстане может появиться «тихий час». Ирина Волынец в беседе с «Реальным временем» порассуждала на тему того, как должен работать данный законопроект и каким образом он отразится на тех, у кого есть дети.

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Маргарита Головатенко