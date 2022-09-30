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В Зеленодольском районе Татарстана откроются пункты сбора вещей для поддержки участников спецоперации

21:25, 30.09.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Зеленодольском районе Татарстана откроются пункты сбора вещей для поддержки участников спецоперации
Фото: пресс-служба Зеленодольского района Татарстана

В Зеленодольском районе Татарстана откроется пять пунктов сора вещей для поддержки участников спецоперации, сообщили в пресс-службе района.

Пункты начнут работу с 3 октября. В будние дни они будут работать с 9.00 — 17.00 часов сразу в нескольких населенных пунктах:

  • Зеленодольск, ул. Норкина 3, Зеленодольское местное отделение партии «Единая Россия»;
  • Зеленодольск, ул. Хазиева, 7, МПК «Зеленый Дол»;
  • пгт Васильево, ул. Школьная, 30, Дом культуры;
  • с. Большие Ключи, ул. Волостнова 21 А, Дом культуры;
  • с. Нурлаты, ул. Марата Файзуллина 17, Дом культуры.

Принимается:

  1. Нательное белье (утепленное, термобелье);
  2. Носки (утепленные, шерстяные);
  3. Стельки;
  4. Балаклавы, вязаные шапки;
  5. Перчатки тактические темных цветов;
  6. Специальное оборудование (налобные фонарики + батарейки аккумуляторные, карабины, паракорд (веревки туристические)
  7. Жгуты медицинские
  8. Медикаменты (обезболивающие, Лоперамид, Мезим, активированный уголь, жаропонижающие/противовирусные, противоаллергенные, Регидрон, перекись водорода/хлоргекисдин, бинты, пластырь, мази разогревающие/обезболивающие, эластичный бинт, Паста теймурова, Пантенол)
  9. Медицинские тупоконечные ножницы»
  10. Беруши;
  11. Влажные салфетки + антибактериальные;
  12. Спальные мешки;
  13. Туристические коврики («Пенка»);
  14. Одноразовое туристическое греющее устройство;
  15. Туристические газовые плитки+баллоны;
  16. Термосы, термокружки;
  17. Изолента (черная, зеленая);
  18. Кнопочный телефон+зарядное устройство;
  19. Часы наручные;
  20. Тактические перчатки, тактические очки;
  21. Нож многофункциональный (мультитул);
  22. Военная экипировка и снаряжение (берцы зимние и летние, камуфляжная форма уставного образца, ремни, разгрузочные жилеты). Предпочтение новым вещам.
  23. Плащ-палатка;
  24. Туристическая сидушка;
  25. Туристический рюкзак;
  26. Гигиенические принадлежности (шампунь, гель для душа, зубная паста, щетка, полотенце);
  27. Швейный набор (иголки, нитки);
  28. Сухой паек (тушенка, консервы, чай, кофе в мягкой упаковке, сухое печенье, сахар, сгущенка);
  29. Сигареты+зажигалки (туристические спички).

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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