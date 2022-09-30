В Зеленодольском районе Татарстана откроются пункты сбора вещей для поддержки участников спецоперации
В Зеленодольском районе Татарстана откроется пять пунктов сора вещей для поддержки участников спецоперации, сообщили в пресс-службе района.
Пункты начнут работу с 3 октября. В будние дни они будут работать с 9.00 — 17.00 часов сразу в нескольких населенных пунктах:
- Зеленодольск, ул. Норкина 3, Зеленодольское местное отделение партии «Единая Россия»;
- Зеленодольск, ул. Хазиева, 7, МПК «Зеленый Дол»;
- пгт Васильево, ул. Школьная, 30, Дом культуры;
- с. Большие Ключи, ул. Волостнова 21 А, Дом культуры;
- с. Нурлаты, ул. Марата Файзуллина 17, Дом культуры.
Принимается:
- Нательное белье (утепленное, термобелье);
- Носки (утепленные, шерстяные);
- Стельки;
- Балаклавы, вязаные шапки;
- Перчатки тактические темных цветов;
- Специальное оборудование (налобные фонарики + батарейки аккумуляторные, карабины, паракорд (веревки туристические)
- Жгуты медицинские
- Медикаменты (обезболивающие, Лоперамид, Мезим, активированный уголь, жаропонижающие/противовирусные, противоаллергенные, Регидрон, перекись водорода/хлоргекисдин, бинты, пластырь, мази разогревающие/обезболивающие, эластичный бинт, Паста теймурова, Пантенол)
- Медицинские тупоконечные ножницы»
- Беруши;
- Влажные салфетки + антибактериальные;
- Спальные мешки;
- Туристические коврики («Пенка»);
- Одноразовое туристическое греющее устройство;
- Туристические газовые плитки+баллоны;
- Термосы, термокружки;
- Изолента (черная, зеленая);
- Кнопочный телефон+зарядное устройство;
- Часы наручные;
- Тактические перчатки, тактические очки;
- Нож многофункциональный (мультитул);
- Военная экипировка и снаряжение (берцы зимние и летние, камуфляжная форма уставного образца, ремни, разгрузочные жилеты). Предпочтение новым вещам.
- Плащ-палатка;
- Туристическая сидушка;
- Туристический рюкзак;
- Гигиенические принадлежности (шампунь, гель для душа, зубная паста, щетка, полотенце);
- Швейный набор (иголки, нитки);
- Сухой паек (тушенка, консервы, чай, кофе в мягкой упаковке, сухое печенье, сахар, сгущенка);
- Сигареты+зажигалки (туристические спички).
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Маргарита ГоловатенкоОбществоВласть Татарстан
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