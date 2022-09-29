Загруженность выездной дороги из села Борисоглебского в Казани превышена в 2 раза — видео

Фото: кадр видео / ТНВ

На единственной дороге из поселка Борисоглебского каждое утро образуется километровая пробка. Чтобы вовремя приехать на работу в Казань, а перед этим отвезти детей в школу, жители вынуждены выезжать в 6 утра, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Загруженность выездной дороги превышена в два раза. Реорганизация движения на этом участке запланирована на следующий год:

— В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2023 году планируется ремонт и реорганизация движения на ряде участков дорог Авиастроительного района. Это улицы Ударная, Вересаева, Сахалинская, Камчатская, Пржевальского. Реорганизация движения должна улучшить ситуацию в том числе с движением общественного транспорта, — рассказал заместитель главы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Артур Мухаметшин.

По словам жителей, еще в 2021 году здесь должны были сделать вторую дорогу: от поселка к авторынку в Ново-Савиновском районе. Она полностью решит проблему сообщения с городом. Сейчас на этом месте поле.

Как указали в мэрии Казани, по Генплану срок возведения трассы установлен до 2040 года, однако это не значит, что ее нужно ждать еще почти 20 лет. Дорогу при наличии финансирования могут построить и раньше.

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Маргарита Головатенко