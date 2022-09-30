В аэропорту Калининграда введут режим открытого неба

В аэропорту Калининграда вводится режим «открытое небо» с 1 октября. Об этом сообщает Росавиация.

Так, иностранные компании смогут летать из него без посадки в своей стране, передает «РИА Новости».

— Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда, используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства, — уточнили в ведомстве.

Режим «открытое небо» установлен сроком на 2 года.

Фото: kgdavia.ru

Компании конкретной страны могут осуществлять перелеты только в аэропорты и из аэропортов своей страны.

Режим открытого неба введен во Владивостоке, Калининграде, Сочи и Улан-Удэ.

После начала спецоперации РФ на Украине США, Франция, Норвегия, Австрия, Дания, Ирландия, Исландия закрыли небо для российских самолетов. В качестве ответной меры Россия ограничила полеты авиакомпаний 36 стран. Среди них — Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания и др. Кроме того, закрыто воздушное пространство для 27 государств, среди которых Германия, Испания, Италия и Франция.



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Татьяна Леухина