Эксперт: введение потолка цен может серьезно напугать ОПЕК

Мировые СМИ скептически оценили эффективность введения потолка цен на российскую нефть — Forbes со ссылкой на главу нефтесервисной компании Canary Дэна Эберхарта называет эту меру «смертельным ударом». По его мнению, после введения потолка цен на нефть Россия уменьшит экспорт, что значительно сузит предложение — и, как следствие, повысит стоимость углеводородов. Эта не бьется с практикой торговли нефтью по дисконтным ценам, выразил свое мнение эксперт международного рынка энергетики Владимир Демидов.

— С одной стороны, действительно, нефти станет меньше на европейском рынке, но ее количество увеличится на рынке азиатском, потому как именно в этом направлении Россия перенаправит высвободившиеся объемы. Одновременно с этим нашим экспортерам придется увеличить дисконт, по которому они и так продают углеводороды, — приводит его слова издание «Экономика сегодня».

Также Forbes в своем заявлении основывается на опасении стран ОПЕК в том, что практика потолка цен распространится на всем рынке в целом. Демидов пояснил: напрямую речь об этом не идет, но такой вариант развития событий вполне возможен.

Он не согласился с мнением Дэна Эберхарта о парадоксальном росте стоимости нефти на фоне введения потолка цен на нефть и уменьшения предложения по углеводородам — глобального дефицита не будет, по крайней мере, из-за потолка цен.

— Он ошибается. Дело в том, что сейчас в некоторых странах уже началась рецессия, поэтому потребление нефти и газа будет падать. Поэтому, в принципе, для Запада потолок цен не несет никаких страшных последствий, — резюмировал спикер.

По словам Демидова, введение потолка цен может серьезно напугать членов организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Недавно сообщалось, что Евросоюз планирует смягчить ряд антироссийских санкции, в частности снять запрет на перевозку российских удобрений, цемента и «другой продукции». При этом ЕС в рамках нового пакета ограничительных мер намерен ввести потолок цен на российскую нефть.