В Кремле сегодня подпишут четыре договора о принятии новых субъектов

Фото: днронлайн.рф

В Кремле сегодня подпишут четыре договора о принятии в состав России новых субъектов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Главное событие — это мероприятие, которое начнется в 15.00 в Большом Кремлевском дворце в Георгиевском зале. Будет выступление президента РФ, еще раз повторяю, объемное. И затем будет церемония подписания документов, — приводит ТАСС его слова.

Фото: wikimedia.org

В церемонии подписания документов примут участие глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава Запорожской области Евгений Балицкий, глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Ночью президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. С 23 по 27 сентября в Запорожской и Херсонской областях проходили референдумы об их вхождении в состав России.



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Татьяна Леухина