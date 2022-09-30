Банк Казани предоставляет скидку на кредитную ставку при онлайн-оформлении

Чтобы получить деньги на развитие бизнеса, Банк Казани предлагает подать заявку через цифровой портал Хочукредит.рф (18+) — в таком случае заемщику предоставляется скидка 0,5%. Решение будет получено через 8 часов.

Оставляя заявку на хочукредит.рф, предприниматели получают гарантированную скидку на любую кредитную программу, представленную на портале. Сумма кредита — от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, срок — от 3 месяцев до 5 лет.

Даже если у предпринимателя нет расчетного счета в Банке Казани, можно подать заявку на кредит на цифровом портале. Нужно зарегистрироваться и отправить запрос на рассмотрение. Информация о решении придет в личный кабинет в день подачи заявки.



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