Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата
Шесть российских дипломатов объявлены Черногорией персонами нон грата, сообщает RT со ссылкой на Министерство иностранных дел республики.
Персонами нон грата объявлены шесть дипломатов «из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях».
В МИД РФ сообщили, что Россия ответит на высылку своих дипломатов из Черногории.
В начале сентября в МИДе Черногории предложили ввести визы для россиян. Если правительство поддержит его предложение это фактически будет означать введение виз для граждан Российской Федерации.
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