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Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата

19:39, 29.09.2022
Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата
Фото: pixabay.com

Шесть российских дипломатов объявлены Черногорией персонами нон грата, сообщает RT со ссылкой на Министерство иностранных дел республики.

Персонами нон грата объявлены шесть дипломатов «из-за деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях».

В МИД РФ сообщили, что Россия ответит на высылку своих дипломатов из Черногории.

В начале сентября в МИДе Черногории предложили ввести визы для россиян. Если правительство поддержит его предложение это фактически будет означать введение виз для граждан Российской Федерации.

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Маргарита Головатенко
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