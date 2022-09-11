В МИДе Черногории предложили ввести визы для россиян

Черногория — преданный партнер Европейского союза и ей следует согласованно с ним ограничить въезд для россиян. Такое мнение выразил министр иностранных дел страны Ранко Кривокапич.

Если правительство поддержит его предложение это фактически будет означать введение виз для граждан Российской Федерации, отмечает агентство Dan.



Фото: pixabay.com

В настоящее время россияне могут находиться на территории Черногории без виз не более 30 дней при наличии действующего заграничного паспорта. Для пребывания в Черногории свыше 30 дней россияне должны получить в посольстве Черногории многократную визу на 3 месяца.



В марте власти Черногории закрыли воздушное пространство страны для российских самолетов в связи с ситуацией на Украине.



Черногория включена в перечень недружественных России государств.

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Татьяна Леухина