В Казани пассажиры автобуса пожаловались на водителя, который отвлекался во время движения

Пассажиры автобуса в Казани пожаловались на водителя, который отвлекался во время движения — он принимал пищу и просматривал контент в телефоне, об этом написали пользователи в социальных сетях.



— Ехал на 35-м маршруте, автобус всю дорогу вилял и дергался. Все встало на свои места, когда заглянул в кабину к водителю — он там одной рукой ест, другой листает то ли видео красивеньких девочек, то ли анкеты на сайте знакомств, — рассказал очевидец telegram-каналу «В Татарстане поймут».

К посту пользователь прикрепил фотографию. На ней видно, что водитель держится за руль одной рукой, в другой руке он держит еду. Рядом в салоне — зафиксированный смартфон, куда водитель время от времени смотрит.

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Маргарита Головатенко