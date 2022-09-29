Главное о коронавирусе на 29 сентября: обнаружение скрытых последствий COVID-19, затраты на «Санитарный щит»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число выздоровевших в Татарстане превысило 170 тысяч человек

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 635 человек. Всего на 29 сентября в республике зарегистрировано 179 322 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 171 107 человек, за минувшие сутки — 1 152. Всего скончались 2 004 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 61 человека.

В «Векторе» сообщили о проведении исследований для разработки мРНК-вакцины от коронавируса



За последние сутки в России выявили 38 739 случаев коронавируса, выздоровели 57 937 человек. Таким образом, число случаев заражения за все время выросло до 20 948 470, а выздоровевших — до 19 979 763. Госпитализировали за сутки 3 154 человек.



Умерли за сутки 109 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 387 163 человека.

Государственный научный центр (ГНЦ) вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора ведет исследования для разработки мРНК-вакцины против коронавируса, сообщила замгендиректора Елена Нечаева. Она добавила, что сейчас идет подбор технологии и методов контроля для разработки вакцины. Доклинические испытания еще не начались.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев получил положительный результат теста на заражение коронавирусом: «Чувствую себя нормально, но, чтобы не заражать коллег, на время болезни отменяю свое участие в публичных мероприятиях и совещаниях. Буду работать дистанционно, с не меньшей интенсивностью».

Фото: t.me/evraevmikhail

В 2023 году на проект «Санитарный щит — безопасность для здоровья» выделят почти 11 млрд рублей, в 2024 году — 13,64 млрд рублей, в 2025 году — 12,07 млрд рублей. Проект утвердили в условиях пандемии коронавируса в России, он нацелен на сохранение здоровья человека и защиту от инфекционных угроз.



В Пензенской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса. Он будет действовать до 31 октября.

Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) разработали методику постковидной диагностики, которая помогает выявить скрытые осложнения сосудистой системы после коронавируса и персонифицировать реабилитационную терапию. В многоступенчатых исследованиях тюменские ученые определили, что одно из самых распространенных и невыявляемых последствий коронавирусной инфекции — изменение нейрогуморальной регуляции сосудов, из-за чего появляется риск сбоя общих адаптационных реакций организма.



Британцев призвали прививаться от гриппа и коронавируса из-за «двойной эпидемии»

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 616 627 611 раз, 6 542 001 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (96 249 166). На второй строчке — Индия (44 583 360), на третьей — Франция (35 508 658), на четвертой — Бразилия (34 654 190), на пятой — Германия (33 216 006).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 058 506). За ними следуют Бразилия (685 927), Индия (528 611), Россия (379 227, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 046).



За время пандемии было сделано 12 264 833 416 инъекций вакцины против коронавируса.

Япония вновь стала лидером по числу случаев заражения коронавирусом. По данным Всемирной организации здравоохранения, страна удерживает эту позицию десятую неделю.

По данным ВОЗ, более 3 млн человек в мире заразились коронавирусом с 19 по 25 сентября, около 9 тысяч умерли — это на 11% и 18% соответственно меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Фото: Максим Платонов

Председатель Китая Си Цзиньпин 27 сентября появился на публике впервые после визита в Центральную Азию для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Все это время он находился на карантине из-за ситуации с коронавирусом, пишет The Wall Street Journal.

По данным The Guardian, британцев призвали прививаться от гриппа и коронавируса из-за «двойной эпидемии». Газета пишет, что до сих пор угроза новой эпидемии гриппа оставалась «чрезвычайно низкой» благодаря локдауну, но возврат к доковидному уровню контактов между людьми и пониженный иммунитет населения могут изменить ситуацию.

Крупнейшие авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emirates, Flydubai и Etihad Airways отменили требование надевать защитные маски. Речь идет о рейсах в страну или пункт назначения, где их ношение необязательно.

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Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея утверждает, что власти КНДР начали кампанию по вакцинации населения от коронавируса в пограничных районах. По информации разведки, состояние здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына находится в норме.

Тайвань смягчил санитарно-эпидемиологические правила въезда на остров. В частности, отменено требование о необходимости взятия ПЦР-теста в аэропорту по прилету.

Дарья Пинегина