В Белом доме разъяснили слова Байдена о «Северном потоке — 2»

Фото: wikipedia.org / Matt H. Wade

Президент США Джо Байден обещал не уничтожить газопровод «Северный поток — 2», а не допустить его ввода в строй, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ответ на просьбу прокомментировать высказывания российских официальных лиц, которые цитировали «угрозы Байдена покончить с «Северным потоком».



На брифинге Жан-Пьер отметила, что Байден был прав, поскольку Германия в феврале заморозила газопровод, сообщает «РИА Новости».

Сегодня в МИД России потребовали у Байдена ответить, причастны ли США к аварии на «Северном потоке». Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала фрагмент февральской пресс-конференции президента США Джо Байдена, в ходе которой он утверждал, что в случае пересечения Россией границы с Украиной «Северного потока» «уже не будет». Она подчеркнула, что «заявление о намерении было подкреплено обещанием», и призвала нести ответственность за свои слова.

Фото: nord-stream2.com

Шведская служба безопасности начала расследование утечек газа с «Северных потоков». В службе безопасности не исключают причастности иностранных государств к авариям на газопроводах.



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Маргарита Головатенко