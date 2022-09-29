В Казани на набережной озера Кабан с 1 октября закрывается барбекю-зона
Барбекю-зона на набережной озера Кабан в Казани закрывается с 1 октября, она не будет работать до весны, сообщили в пресс-службе Дирекции парков и скверов города.
В этом сезоне барбекю-зона начала принимать гостей с 1 мая. За пять месяцев работы жители столицы Татарстана записывались на проведение пикников 2 543 раза.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым