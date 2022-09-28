В Челнах неизвестный стрелял в подростков из пневматического оружия

В Набережных Челнах неизвестный стрелял в двух подростков на территории заброшенного здания. Они получили телесные повреждения, сообщили «Реальному времени» в МВД по Татарстану.

Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение. Установлено, что раны нанесены, предположительно, из пневматического оружия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Уточняется, что сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы Челнов 20 сентября.

В начале сентября в Набережных Челнах неизвестные открыли стрельбу в подземном переходе около здания мэрии — теперь их ищет полиция. Правоохранители при мониторинге интернета выявили публикацию, которая свидетельствует о том, что двое неустановленных лиц повредили стекло в подземном переходе рядом с остановкой общественного транспорта.



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Татьяна Леухина