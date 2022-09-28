В Челнах неизвестный стрелял в подростков из пневматического оружия
В Набережных Челнах неизвестный стрелял в двух подростков на территории заброшенного здания. Они получили телесные повреждения, сообщили «Реальному времени» в МВД по Татарстану.
Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение. Установлено, что раны нанесены, предположительно, из пневматического оружия.
Уточняется, что сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы Челнов 20 сентября.
В начале сентября в Набережных Челнах неизвестные открыли стрельбу в подземном переходе около здания мэрии — теперь их ищет полиция. Правоохранители при мониторинге интернета выявили публикацию, которая свидетельствует о том, что двое неустановленных лиц повредили стекло в подземном переходе рядом с остановкой общественного транспорта.
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