В Челнах неизвестные устроили стрельбу возле мэрии — их ищет полиция

В Набережных Челнах неизвестные открыли стрельбу в подземном переходе около здания мэрии — теперь их ищет полиция, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе МВД по Татарстану.



Правоохранители при мониторинге интернета выявили публикацию, которая свидетельствует о том, что двое неустановленных лиц повредили стекло в подземном переходе рядом с остановкой общественного транспорта.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения. Личности подозреваемых и их местонахождение устанавливаются.

В конце июля МВД Татарстана опровергло информацию о стрельбе из пистолета на Горьковском шоссе в Казани.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко