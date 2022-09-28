Татарстанцев предупредили о сильном дожде и ветре в четверг

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В четверг, 29 сентября, в Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, завтра ночью в Татарстане местами пройдет сильный дождь. Также ночью и утром ожидается сильный юго-восточный ветер. Его порывы могут достигать 15—20 м/с.



Сегодня в Татарстане ожидается +5... +10 градусов. Синоптики предупреждали о восточном, юго-восточном ветре порывами до 15—20 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в субботу, 1 октября, с ростом атмосферного давления осадки постепенно прекратятся. Дневные температуры немного повысятся и составят +10... +15°С.



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Татьяна Демина