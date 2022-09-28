В Госдуме назвали условия реализации амнистии по штрафам ГИБДД для мобилизованных

Амнистия по штрафам ГИБДД для мобилизованных граждан может быть объективно необходимой мерой, если было совершено административное правонарушение и никакого вреда не было причинено участникам дорожного движения. Такое мнение выразила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она напомнила о принятии в первом чтении проекта о кредитных каникулах для мобилизованных граждан.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Сегодня законопроект будет принят во втором чтении, будем надеяться, что и в окончательном, третьем чтении, — приводит RT ее слова.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой освободить от штрафов за нарушения ПДД. По его словам, мобилизованные граждане могут не успеть или не иметь финансовой возможности оперативно оплатить имеющиеся штрафы, извещения о которых в том числе могут прийти уже в момент нахождения граждан на военных сборах.



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Татьяна Леухина