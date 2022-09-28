В России предложили освободить мобилизованных от штрафов за нарушение ПДД

Мобилизованных россиян предложили освободить от штрафов за нарушения ПДД. Письмо на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко публикует RT.



Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов напомнил, что подпавшие под частичную мобилизацию граждане должны прибыть в военкоматы, а после — направиться на учебные сборы.

При этом он напомнил, что у многих могут возникнуть проблемы, связанные с бытовыми и финансовыми вопросами, возможностью в срок выполнить свои личные обязательства, в том числе в части оплаты административных штрафов за нарушения ПДД.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Мобилизованные граждане могут не успеть или не иметь финансовой возможности оперативно оплатить имеющиеся штрафы, извещения о которых в том числе могут прийти уже в момент нахождения граждан на военных сборах.



На этой неделе Федеральная нотариальная палата объявила об освобождении мобилизованных с 21 сентября граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам.

Исследование показало, что в период с 20 по 25 сентября число заданий по юридическому сопровождению и консультациям на сервисе YouDo увеличилось на 90% по сравнению с предыдущей неделей. Россияне интересуются вопросами, связанными с разъяснением действий при получении повесток, с возможностью получить отсрочку, а также консультациями по военным билетам и общими консультационными услугами военных юристов.

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Татьяна Леухина