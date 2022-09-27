Минцифры назвало 195 специальностей, которые не подпадают под частичную мобилизацию

Минцифры России представило документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников. Соответствующий документ опубликован в Telegram-канале ведомства.

В список попали IT-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, астрономия, химия, биология, архитектура, информационная безопасность, лазерные технологии, судебная экспертиза, самолето- и вертолетостроение, оптотехника, кораблестроение, управление персоналом, пиар, геология, металлургия, графика и другие.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В перечень вошли актуальные специальности, которые утвердили приказами Минобрнауки в 2013 году, и специальности, «по которым обучались раньше». Между этими специальностями установили соответствие.

На прошлой неделе в Минцифры России сообщали, что отсрочку от частичной мобилизации получат специалисты, работающие в аккредитованных ИТ-компаниях, операторах связи и медиа.



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Татьяна Леухина