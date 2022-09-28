«Максимальный» депозит в Банке Казани — ставка для бизнеса до 8% годовых
До 30 декабря 2022 года в Банке Казани действует выгодное предложение по депозитам для бизнеса. Ставка составляет до 8%* годовых, открыть депозит юридическим лицам можно в офисах Банка Казани или Интернет-Банке.
Срок депозита — от 31 до 365 дней, минимальная сумма — от 100 000 рублей. Выплата процентов производится ежемесячно или в конце срока. Пополнение, изъятие и другие расходные операции не предусмотрены.
Депозит «Максимальный» от Банка Казани — эффективный инструмент для сохранения и приумножения денежных средств.
Ознакомьтесь с условиями депозита на сайте bankofkazan.ru или в офисах ООО КБЭР «Банк Казани». Будьте в курсе новостей с официальным телеграм-каналом.
Токен: Pb3XmBtzsy8inXx3HjH8cMgCvZyNjr1qCxPVSkp
Справка
Лицензия Банка России № 708 от 27.05.2016 г. ООО КБЭР «Банк Казани». Не является публичной офертой.
*Процентная ставка в размере 8% годовых указана при заключении договора банковского депозита в офисе Банка или в системе Интернет-Банка для юридических лиц сроком 91—180 дней юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Срок размещения депозита 31—365 дней, минимальная сумма — 100 000 рублей. Базовая процентная ставка, (% (годовых): 31-90 дней — 7,75; 91-180 дней — 8; 181-365 дней — 7,25. Выплата процентов ежемесячно или в конце срока. Пополнение депозита не предусмотрено. Расходные операции не предусмотрены. Возможность изъятия не предусмотрена. Срок действия депозита «Максимальный» с 26.09.2022 г. по 30.12.2022 г. включительно. Условия по депозиту указаны по состоянию на 26.09.2022 г. Подробности по телефону 88007751877, на сайте www.bankofkazan.ru и в офисах ООО КБЭР «Банк Казани». Лицензия Банка России № 708 от 27.05.2016 г. ООО КБЭР «Банк Казани». Не является публичной офертой.
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