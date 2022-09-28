«Максимальный» депозит в Банке Казани — ставка для бизнеса до 8% годовых

До 30 декабря 2022 года в Банке Казани действует выгодное предложение по депозитам для бизнеса. Ставка составляет до 8%* годовых, открыть депозит юридическим лицам можно в офисах Банка Казани или Интернет-Банке.

Срок депозита — от 31 до 365 дней, минимальная сумма — от 100 000 рублей. Выплата процентов производится ежемесячно или в конце срока. Пополнение, изъятие и другие расходные операции не предусмотрены.

Депозит «Максимальный» от Банка Казани — эффективный инструмент для сохранения и приумножения денежных средств.

Ознакомьтесь с условиями депозита на сайте bankofkazan.ru или в офисах ООО КБЭР «Банк Казани». Будьте в курсе новостей с официальным телеграм-каналом.



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