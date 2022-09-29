Проект реставрации Дома Оконишникова в Казани подготовит «Татинвестгражданпроект»

Подготовкой проекта ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Дом Оконишникова, начало XX века» по ул. Муштари, 14 в Казани займется «Татинвестгражданпроект». ГИСУ Татарстана заключило контракт с государственным унитарным предприятием на 3,66 миллиона рублей, выяснило «Реальное время».

Претендовали на право разработать документацию для реставрации Дома Оконишникова два конкурсанта. Оба предложили за свои услуги одинаковые суммы — на 18,4 тысячи меньше начальной цена контракта.

Средства на реставрацию объекта культурного наследия выделяются из бюджета Татарстана. Проектную документацию «Татинвестгражданпроект» должен предоставить до 27 февраля 2023 года. К работам предприятие должно приступит уже в октябре.

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Из выделяемой суммы непосредственно на разработку проектной документации предусмотрено почти 1,66 миллиона рублей, на историко-культурную экспертизу — 142,5 тысячи, а на госэкспертизу проекта в объеме проверки сметной стоимости — 96,76 тысячи. Остальные средства — 1,78 миллиона — выделяются на реставрационные работы.



На сегодняшний день в Доме Оконишникова находится Союз писателей Татарстана и Татарское агентство интеллектуальной собственности. Общая площадь двухэтажного здания — более 1,6 тыс. кв. метров.

Михаил Оконишников — купец-предприниматель. Родился в Свияжске, происходил из мещанской семьи старообрядцев старо-поморского согласия, входил в Свияжскую купеческую гильдию. Перебравшись в Казань, он стал купцом второй гильдии. Вместе с Яковым Шамовым он арендовал на 12 лет у Казанского городского общества водяную мельницу на Казанке под кремлем. Одновременно Оконишников арендует водяные мельницы в Шумерах, Кашарах, Шушарах. Кроме того, он построил первую паровую мельницу в Печищах, которая стала самой крупной в губернии и снабжала мукой даже соседние. В 1890-е на Большой Проломной улице появился торговый дом «И. П. Оконишников и сыновья».



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Татьяна Демина