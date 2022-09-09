В Казани проведут реставрацию дома Оконишникова

В Казани отреставрируют объект культурного наследия «Дом Оконишникова, начало XX в.», расположенный на улице Муштари, д. 14. Заказчиком выступает ГИСУ Татарстана, а источником финансирования — республиканский бюджет. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Исполнителю необходимо подготовить проектную документацию для ремонтно-реставрационных работ за 3,7 млн рублей до 27 февраля 2023 года.

Стоит отметить, что общая площадь двухэтажного здания составляет более 1,6 тыс. кв. метров. В 2012 году на реконструкцию данного объекта выделялось более 100 млн рублей. Работы продолжались с 2006 по 2008 год, а затем по новому проекту — с 2011 по 2012 год.

В настоящее время в здании располагается Союз писателей республики, а также Татарское агентство интеллектуальной собственности.

Михаил Оконишников — купец–предприниматель. Родился в Свияжске, происходил из мещанской семьи старообрядцев старо-поморского согласия, входил в Свияжскую купеческую гильдию.

Перебравшись в Казань, он стал купцом второй гильдии. Вместе с Яковым Шамовым он арендовал на 12 лет у Казанского городского общества водяную мельницу на Казанке под кремлем. Одновременно Оконишников арендует водяные мельницы в Шумерах, Кашарах, Шушарах. Кроме того, он построил первую паровую мельницу в Печищах, которая стала самой крупной в губернии и снабжала мукой даже соседние. В 1890-е на Большой Проломной улице появился торговый дом «И. П. Оконишников и сыновья».

Фото: ru.m.wikivoyage.org

В конце августа сообщалось, что в Казани отреставрируют объект культурного наследия «Дом, в котором жил и в 1902 году умер татарский просветитель Каюм Насыри», расположенный по улице Парижской Коммуны, 35. На разработку проектной документации из республиканского бюджета выделят более 2,4 млн рублей.

Здание имеет два этажа, его общая площадь — 209,8 кв. м. Запланированы ремонт и укрепление фундаментов, фасада, межэтажных перекрытий, лестниц и кровли. Кроме того, в доме заменят системы водоснабжения и водоотведения, а также сети электроснабжения и кондиционирования.

Заказчик работ — Главстрой Татарстана. В перечень работ, которые необходимо выполнить, входят инженерно-геологические изыскания. Подрядчик также должен предусмотреть обустройство прилегающей территории.



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Максим Кокунин