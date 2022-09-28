Mazda может полностью прекратить деятельность в России

Японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor ведет переговоры со своими партнерами в России о полном выходе из операций в стране из-за проблем с поставками. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

— Мы находимся в процессе консультаций об уходе из России с нашим партнером, компанией Sollers, и другими заинтересованными организациями, — отметили там.

Фото: wikipedia.org

С весны на предприятие во Владивостоке перестали поступать детали и узлы, с апреля там приостановили производство в связи с этим. Перспективы возобновления выпуска продукции не определены. На заводе во Владивостоке проходила сборка кроссоверов CX-5, CX-9 и седана Mazda 6.

На этой неделе стало известно, что «Соллерс Авто», работающая в партнерстве с Mazda и Ford, обсуждает выкуп доли Mazda и прекращение производства машин во Владивостоке. Компания имеет план перезапуска автопроизводства на мощностях бывшего СП.

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Татьяна Леухина