Прорабатывается вопрос о брони от мобилизации мужчин, воспитывающих троих детей или ребенка с инвалидностью

Вопрос включения в бронь от частичной мобилизации мужчин, воспитывающих троих детей или ребенка с инвалидностью, прорабатывается, сообщила «РИА Новости» детский омбудсмен Мария Львова-Белова.



В период с 20 по 25 сентября число заданий по юридическому сопровождению и консультациям на сервисе YouDo увеличилось на 90% по сравнению с предыдущей неделей. Россияне интересуются вопросами, связанными с разъяснением действий при получении повесток, с возможностью получить отсрочку, а также консультациями по военным билетам и общими консультационными услугами военных юристов. Также увеличилось число запросов, связанных с оформлением нотариальных доверенностей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Федеральная нотариальная палата объявила об освобождении мобилизованных с 21 сентября граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам.

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Маргарита Головатенко