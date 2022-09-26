Нотариальная палата объявила о льготах для мобилизованных

Федеральная нотариальная палата объявила об освобождении мобилизованных с 21 сентября граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу организаций.

Мобилизованные граждане получат льготы на услуги по удостоверению доверенностей, а также выдаче согласий законным представителям и опекунам несовершеннолетних.

Фото: pixabay.com

Также ФНП предложила организовать в регионах «дежурные нотариальные конторы», которые будут работать в том числе по выходным.



На прошлой неделе депутаты от ЕР и КПРФ внесли в Госдуму законопроект о единовременной выплате в 300 тысяч рублей для граждан, которых призовут во время частичной мобилизации.



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Татьяна Леухина