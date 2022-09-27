После объявления частичной мобилизации россияне стали чаще обращаться к юристам

В период с 20 по 25 сентября число заданий по юридическому сопровождению и консультациям на сервисе YouDo увеличилось на 90% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом пишет RT.

Россияне интересуются вопросами, связанными с разъяснением действий при получении повесток, с возможностью получить отсрочку, а также консультациями по военным билетам и общими консультационными услугами военных юристов. Также увеличилось число запросов, связанных с оформлением нотариальных доверенностей.

Больше всего спрос на юридические консультации вырос в Санкт-Петербурге — в семь раз. Средний чек за консультацию юриста составляет 1,8 тысячу рублей (в Москве и Санкт-Петербурге чуть выше — около 2,2 тыс. рублей), за юридическое сопровождение по вопросу — от 3,5 тыс. рублей.

Вчера Федеральная нотариальная палата объявила об освобождении мобилизованных с 21 сентября граждан от оплаты услуг правового и технического характера при обращении к нотариусам.



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Татьяна Леухина