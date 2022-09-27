Амир Мифтахов: «Сразу почувствовал, что такое «Зеленое дерби»

Голкипер казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал победный матч против «Салавата Юлаева» в Уфе, а также свою игру. 22-летний вратарь отыграл матч на ноль.



«Самое главное — выиграли. А что на ноль всегда приятно сыграть любому вратарю, хочу сказать спасибо команде, мне помогали во многих моментах, выручали. Мы все вместе сыграли на ноль, это заслуга каждого, спасибо за это парням», — сказал Мифтахов.

Также вратарь «Ак Барса» поделился ощущениями после первого выступления в рамках «Зеленого дерби».

«Для меня оно было первым, раньше играл против «Салавата Юлаева» только в предсезонных турнирах. Сразу в первом периоде дали почувствовать, что это такое. Поддержку фанатов было слышно с обеих сторон, мне понравилось», — приводит слова Мифтахова пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс» одержал победу 3:0. Следующую игру казанцы проведут в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом». «Салават Юлаев» сразится с «Трактором» в Челябинске.