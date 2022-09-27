Учитель из Казани Ильсур Зиганшин вошел в число 15 лучших педагогов России

Учитель истории и обществознания лицея-интерната №2 в Казани Ильсур Зиганшин, представляющий Татарстан и его столицу на конкурсе «Учитель года», вошел в список 15 лучших педагогов России.



Далее учителя истории ждет испытание «Мастер-класс», где ему предстоит продемонстрировать авторские профессиональные техники. Затем лауреаты ответят на «Вопрос учителю года» — это испытание в формате пресс-конференции. Вопросы конкурсантам будут задавать ученики, родители, представители СМИ и коллеги.

Награждение победителей пройдет в Москве 5 октября, в День учителя.

В марте преподаватель обществознания лицея-интерната №2 Московского района Казани Ильсур Зиганшин стал абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022» в Татарстане.



11 марта Зиганшин победил в городском конкурсе «Учитель года — 2022». За 12 лет Ильсур Зиганшин подготовил больше 120 призеров финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву и обществознанию. Подробнее о педагоге — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко