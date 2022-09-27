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В Москву доставили пострадавших при стрельбе в Ижевске

16:46, 27.09.2022 1
В Москву доставили пострадавших при стрельбе в Ижевске
Фото: кадр видео / МЧС России

Спецборт МЧС России доставил на лечение в Москву пострадавших в результате стрельбы в школе №88 в Ижевске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пациенты во время полета находились в специальных медицинских модулях, установленных на борту. Пострадавших сопровождали медики отряда МЧС «Центроспас», специалисты Минздрава и психологи МЧС. Состояние пострадавших не ухудшилось во время полета.

— 15 пострадавших: двое взрослых, 13 детей были доставлены в аэропорт Жуковский. Состояние больных при транспортировке — без ухудшений. Пять человек находятся на ИВЛ, — рассказал начальник службы аэромобильного госпиталя и организации медицинской помощи при ЧС отряда «Центроспас» МЧС России Игорь Якиревич.

Фото: кадр видео / МЧС России

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Маргарита Головатенко
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:52
    скорейшего выздоровления!
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