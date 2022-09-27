В РСТЦ предложили освободить ряд компаний от налога на прибыль при конвертации валютных долгов

Российский совет торговых центров (РСТЦ) предложил разрешить попавшим под санкции российским банкам и компаниям не признавать курсовые разницы при исчислении налога на прибыль с дохода при конвертации валютных обязательств в рублевые. Предложения направили 26 сентября в Государственную думу РФ, Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство промышленности и торговли РФ.



В обращении РСТЦ просит рассмотреть возможность внесения изменений в Налоговый кодекс в части специальных правил признания курсовых разниц в составе доходов и расходов при исчислении налога на прибыль.

Так, включенные в санкционные списки российские банки, такие как ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Альфа-Банк», ПАО «БАНК «Открытие», сегодня не могут работать с рядом иностранных валют, включая евро и доллар США.

Для нивелирования валютного риска банками-кредиторами и компаниями-заемщиками проводится активная работа по конвертированию валютных кредитов в рубли. Однако в результате у компаний-заемщиков возникают доходы от валютной переоценки обязательства (стоимость выражена в иностранной валюте), а имущество в виде валютных ценностей пересчитывается в рубли по официальному курсу.

— Образующиеся курсовые разницы, по общему правилу, отражаются в составе доходов (расходов) в налоговом учете, — прокомментировал президент РСТЦ Дмитрий Москаленко.

Фото: flickr.com

Отмечается, что в отношении положительных курсовых разниц, возникших в 2022—2024 годах, установлены специальные правила. Порядок исчисления курсовых разниц не изменился, но изменились правила признания их в составе доходов:

Положительные курсовые разницы на последнее число текущего месяца не учитываются в составе внереализационных доходов, а суммируются до момента прекращения (исполнения) требований (обязательств), выраженных в иностранной валюте.

На дату прекращения (исполнения) таких обязательств сумма накопленной положительной курсовой разницы признается в составе внереализационных доходов.

Отрицательные курсовые разницы в 2022 году учитываются в прежнем порядке, то есть на конец каждого месяца и на дату погашения обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, имущество в виде валютных ценностей пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Банком России на дату перехода права собственности на указанное имущество, прекращения (исполнения) требований (обязательств) и (или) на последнее число текущего месяца в зависимости от того, что произошло раньше.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко