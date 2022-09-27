Трое пострадавших при стрельбе в школе Ижевска находятся в крайне тяжелом состоянии

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Пострадавшие при стрельбе в школе в Ижевске прошли дополнительные обследования. Трое из них остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Сейчас борт МЧС готов эвакуировать 15 пострадавших в Москву, среди них — 13 детей.

— Как только будет готовность медицинских служб и пациентов, соответственно, мы готовы к эвакуации в медицинские учреждения Москвы, — приводит ТАСС его слова.

Фото: vk.com/scl88_izh (школа №88 в Ижевске)

Вчера количество погибших в результате стрельбы в ижевской школе №88 достигло 17, среди них — 11 детей и шесть взрослых.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что в больницах находятся 23 пациента, пострадавших в результате вооруженного нападения.



Татарстан направил на помощь пострадавшим в ижевской школе №88 нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, психиатров и психологов. Всего в соседнюю республику направились 18 специалистов.



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Татьяна Леухина