Дело о покушении на убийство таксиста в Авиастроительном районе Казани направили в суд

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани утвердили обвинительное заключение и направили в суд уголовное дело о покушении на убийство таксиста (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Инцидент случился в ночь с 3 на 4 июля 2022 года в поселке Кадышево Авиастроительного района города.



По версии следствия, 33-летний обвиняемый, будучи пьяным, вызвал такси, чтобы ехать в Вахитовский район Казани. По ошибке он указал в мобильном приложении не тот адрес, и таксист отвез его в Авиастроительный район и потребовал оплатить проезд. Пассажир достал нож и нанес 43-летнему водителю не менее трех ударов в грудную клетку и плечо и скрылся с места преступления.

Обвиняемый после случившегося уснул в кустах, где его нашли и задержали полицейские. Раненого таксиста доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Фото: realnoevremya.ru

Причастность к совершению преступления обвиняемый признал частично. Он находится под стражей, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

В июле сообщалось, что задержанный по этому делу — гражданин Узбекистана. В день происшествия он отмечал день рождения.

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Татьяна Демина