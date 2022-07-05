В Казани гражданин Узбекистана задержан за покушение на таксиста

Следком по РТ подозревает 32-летнего иностранца в попытке убийства казанского таксиста. Преступление было совершено с 3 на 4 июля. Следствие будет просить суд об аресте, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.



По версии СК, в ту ночь подозреваемый гражданин Узбекистана отмечал свой день рождения, после чего вызвал такси, чтобы ехать в Вахитовский район. Однако, находясь в подпитии, ошибочно указал в мобильном приложении неверный адрес и был доставлен такси в поселок Кадышево Авиастроительного района. Обнаружив свою ошибку, платить пассажир отказался, в ответ на требование водителя достал нож, нанес не меньше двух ударов в грудь и сбежал из машины.

Впрочем, убежал недалеко — завалился спать в кустах и по горячим следам был задержан сотрудниками полиции.

Потерпевшего таксиста доставили в больницу.