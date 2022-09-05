В Татарстане утвердили затраты на организацию детского отдыха в 2023 году

Фото: Максим Платонов

Власти Татарстана утвердили нормативные затраты на предоставление государственной услуги по организации отдыха детей и молодежи в 2023 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, затраты на обеспечение предоставления услуги по организации отдыха для детей работников муниципальных и государственных, а также коммерческих и некоммерческих организаций, находящихся на территории республики, составят 51,9 рубля на одного человека.

Формат организации отдыха Нормативные затраты, на одно койко-место на 1 день и 1 человека, в рублях Смена в загородном лагере отдыха 1 081 Профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере 1 052,07 Смена в лагере палаточного типа 1 350,91 Смена в лагере, организованном образовательными организациями с дневным пребыванием, смена в лагере труда и отдыха 235,73 Физкультурно-оздоровительные мероприятия для студентов организаций высшего образования 219,02 Смена в санаторно-курортных организациях 1 512,49 Профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере на черноморском побережье 2 085,76

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года

Фото: Олег Тихонов (архив)

В августе сообщалось, что в Татарстане за два месяца летней оздоровительной кампании было проверено 971 летнее оздоровительное учреждение.



150 проверок были профилактическими, 821 — в рамках проведения выездных или документарных плановых проверок.

На контроле Роспотребнадзора в сезон летней оздоровительной кампании 2022 года находились 1 255 летних оздоровительных учреждений, все они работали при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.



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Максим Кокунин