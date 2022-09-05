В Татарстане утвердили затраты на организацию детского отдыха в 2023 году
Власти Татарстана утвердили нормативные затраты на предоставление государственной услуги по организации отдыха детей и молодежи в 2023 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Согласно документу, затраты на обеспечение предоставления услуги по организации отдыха для детей работников муниципальных и государственных, а также коммерческих и некоммерческих организаций, находящихся на территории республики, составят 51,9 рубля на одного человека.
|Формат организации отдыха
|Нормативные затраты, на одно койко-место на 1 день и 1 человека, в рублях
|Смена в загородном лагере отдыха
|1 081
|Профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере
|1 052,07
|Смена в лагере палаточного типа
|1 350,91
|Смена в лагере, организованном образовательными организациями с дневным пребыванием, смена в лагере труда и отдыха
|235,73
|Физкультурно-оздоровительные мероприятия для студентов организаций высшего образования
|219,02
|Смена в санаторно-курортных организациях
|1 512,49
|Профильная смена и смена различной тематической направленности в загородном лагере на черноморском побережье
|2 085,76
Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года
В августе сообщалось, что в Татарстане за два месяца летней оздоровительной кампании было проверено 971 летнее оздоровительное учреждение.
150 проверок были профилактическими, 821 — в рамках проведения выездных или документарных плановых проверок.
На контроле Роспотребнадзора в сезон летней оздоровительной кампании 2022 года находились 1 255 летних оздоровительных учреждений, все они работали при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии