Айтишники в Татарстане зарабатывают в 2,5 раза больше работников общепита

Фото: Максим Платонов

По итогам января — апреля 2022 года в Татарстане зафиксировали рост средней зарплаты как в номинальном (+17,8% по сравнению аналогичным периодом 2021-го), так и в реальном с учетом инфляции (+3,6%) выражениях. По данным Татарстанстата, жители республики в первые четыре месяца года получали в среднем 48 545 рублей в месяц. По сравнению с российским, этот показатель ниже на 13 724 рубля — средняя зарплата по России в апреле составляла 62 269 рублей.

«Реальное время» рассказывает, в каких в татарстанских организациях платят больше всего, а в каких — меньше.

Самые низкооплачиваемые — работники общепита и сельского хозяйства

Согласно данным официальной статистики, которая представлена по «чистым» видам экономической деятельности, в большинстве случаев зарплата в Татарстане не достигает среднего уровня, указанного выше, — в 12 из 20 отраслях зарплата варьируется от 31,3 до 47,4 тысячи рублей. Самый низкий заработок зафиксирован в гостиницах и на предприятиях общественного питания — всего 64,6% от среднереспубликанского уровня.

Недалеко ушли зарплаты в сфере сельского и лесного хозяйств, а также рыболовства и охоты — 32,9 тысячи рублей в месяц (67,9% от средней зарплаты по Татарстану). Чуть больше 34 тысяч получают работники по операциям с недвижимостью (70,3%) и администраторы (70,7%).

Фото: realnoevremya.ru

В число низкооплачиваемых также попали работники следующих сфер:

предоставление прочих видов услуг — 37 тысяч (76,2%);

утилизация отходов и ликвидация загрязнений — 38,1 тысячи (78,6%);

образование — 38,3 тысячи (78,9%);

оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей — 41,2 тысячи (84,9%);

транспортировка и хранение — 42,8 тысячи (88,3%);

государственное управление и обеспечение военной безопасности, а также социальное обеспечение — 43,3 тысячи (89,4%);

здравоохранение — 43,5 тысячи (89,7%);

строительство — 47,4 тысячи (97,8%).

Среди высокооплачиваемых — айтишники и научные работники

Самая высокая средняя зарплата в Татарстане зафиксирована в области информации и связи — 78,7 тысячи рублей, или 162,3% от среднего уровня. Это в 2,5 раза больше, чем получают работники общепита, и в два раза больше, чем сотрудники сферы образования.

На втором месте здесь сотрудники, работающие в сфере добычи полезных ископаемых — они зарабатывают в среднем по 76,7 тысячи рублей в месяц (158,2%).

Далее идут работники, занятые:

научными исследованиями и разработками — 74,3 тысячи (153,1%);

в финансовой и страховой деятельности — 70,7 тысячи (145,8%);

Фото: realnoevremya.ru

в профессиональной, научной и технической деятельности — 64,1 тысячи (132,1%);

В обеспечении электроэнергией, газом и паром — 59,4 тысячи (122,4%);

в обрабатывающих производствах — 56,3 тысячи (116,1%);

в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 52,9 тысячи (109,1%).

Но это не предел

В реальности, зарплата под 80 тысяч — не предел в Татарстане. Например, согласно свежим данным сервиса SuperJob, в Казани больше всего готовы платить программисту «1С» с продвинутыми навыками программирования на платформе «1С:Предприятие 8.3» — от 120 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

А в Набережных Челнах тому же программисту «1С» могут ежемесячно выплачивать от 110 тысяч рублей, а бренд шефу в грузинском ресторане — от 120 до 160 тысяч рублей.



Дарья Пинегина