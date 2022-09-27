Охват детей детсадами в Татарстане в прошлом году составил 71,7%

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В прошлом году в Татарстане детсадами охватили 71,7% детей в возрасте от 1 года до 6 лет. В 2020-м охват был выше — 72,4%.

Согласно данным Татарстанстата, на протяжении 3 лет в республике наблюдалось увеличение охвата детей в возрасте от 1 года до 6 лет детскими садами. Если в 2017-м показатель составлял 67% от общей численности детей в этой возрастной категории, то в 2018-м он достиг 68,2%, а в 2019-м — 69,4%.

Фото: Татарстанстат

В прошлом году на тысячу детей в детских садах Татарстан приходилось всего 713 мест. Это самый большой показатель за последние 5 лет. В 2017-м на тысячу детей в возрасте от 1 года до 6 лет имелось 596 мест, в 2018-м — 599, в 2019-м — 618, а в 2020-м уже 666.

В 2021 году в детских садах Татарстане насчитывалось 22 344 педагога. По сравнению с предыдущим годом их число сократилось на 2%.



Сегодня в России празднуется День воспитателя и всех дошкольных работников. Дата приурочена к открытию первого детского сада — он заработал в Санкт-Петербурге 27 сентября 1863 года.



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Татьяна Демина