В Татарстане сократилась численность педагогического состава детсадов после трех лет роста

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2021 году в детских садах Татарстане насчитывалось 22 344 педагога. По сравнению с предыдущим годом их число сократилось на 2%.

Согласно данным Татарстанстата, до этого на протяжении 3 лет численность педагогического состава в дошкольных образовательных учреждениях республики росла. Так, в 2017-м в детских садах работали 21 976 человек, а в 2018-м уже 22,3 тысячи. К 2019 году их число увечилось до 22 637, а к 2020-му — до 22 782.

Фото: Татарстанстат

Большая часть работников детских садов Татарстана в прошлом году приходилась на воспитателей — 74,4%. Доля старших воспитателей составила 4,1%, музыкальных руководителей — 6,3%, а учителей-логопедов — 4,9%. Остальные 10,3% — это другой персонал.

В детсадах республики работают по большей части педагоги с высшим образованием — на них в 2021 году приходилось 82,1%. Лишь 17,7% получили только среднее профессиональное образование.

Сегодня в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. Праздник приурочен к открытию первого детского сада — он заработал в Санкт-Петербурге 27 сентября 1863 года.

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Татьяна Демина